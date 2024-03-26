Более 50 спасателей из Мангистау отправились на борьбу с паводками в Актобе

На данный момент в Актюбинской области талыми водами подтоплено несколько районов. В связи с усложнением паводковой ситуации в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области принято решение направить сотрудников на помощь соседям.
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