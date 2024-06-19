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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тухель получит 10 млн евро неустойки от «Баварии». Сумма уменьшится, если он найдет работу до лета 2025-го

Тренер покинул мюнхенский клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что специалисту выплатят больше 10 млн евро.

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