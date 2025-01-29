И вновь с Новым годом! Теперь уже по восточному календарю

Начинается Новый год по лунному календарю, который встречает Год Змеи. Чего нам ждать от этого года и как люди его празднуют? Завтра в азиатских странах по всему миру начнется празднование Лунного Нового года.
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