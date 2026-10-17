Главное в тезисах: Дефицит на рынке: из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив мировая экономика недополучает 4–6 млн баррелей нефти в сутки — при прежних поставках в 18–20 млн баррелей.
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