«Все спали, никто ничего не видел». В Приморье показали последствия вчерашнего цунами

Очевидцы в Приморье показали последствия цунами, в одном из районов, где обещали наибольшие волны. Жительница поселка Преображение, Лазовского района сняла на видео то, что происходит на берегу одного из заливов, сообщает PRIMPRESS.
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