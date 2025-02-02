Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо

Известия/Андрей Эрштрем На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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