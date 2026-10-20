В Воронеже задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Во время обыска в его доме на переулке Здоровья полицейские нашли более 424 граммов марихуаны, расфасованной по пакетам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Препараты «Седжар...
- ЗА Препараты «Седжар...
- РР Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым