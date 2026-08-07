Партия «Родина» подала иск в ВС о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Брестский мир был похабным,каким его и называл сам Ленин.Но он был вынужденным и абсолютно необходимым для тогдашней России.С нынешней Россией ту Россию не сравнить.Только победа.

Геннадий Хрипунов

Надо выявлять яблочников- гнилых и рыло им чистить и всё что можно и нельзя, чтобы они не прошли в Госдуму и другие структуры власти и напомнить, как они в Сестрорецке не подходили к памятникам Красногвардейским солдатам и не отдавали им почести, а подходили и уделяли внимание к фашистским бело-финам, которые уничтожали Граждан и Солдат России .