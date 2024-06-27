Олег Волошин: Зеленский и его команда мастерски управляют мнением масс? Уроки для других режимов

Никак не могу взять в толк, почему в некоторых лидерских режимах в эпоху социальных сетей и клипового мышления до сих пор полагаются на самоуспокаивающую лесть клевретов в официозных СМИ? В некоторых бывших республиках СССР настроение общества замеряют только спецслужбы.
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