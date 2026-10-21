В 54 колледжах и техникумах из 29 муниципалитетов Краснодарского края прошёл Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет», где школьникам и их родителям показали учебные корпуса, производственные зоны и рассказали о востребованных компетенциях.