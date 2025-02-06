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Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории

Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории

Ракета «Союз-2.1в», которая была запущена накануне с космодрома Плесецк, завершила свою историю как последний носитель этого типа, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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