Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории

Ракета «Союз-2.1в», которая была запущена накануне с космодрома Плесецк, завершила свою историю как последний носитель этого типа, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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