Кубок Гагарина. ЦСКА против «Локомотива», «Металлург» примет «Барыс», «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком»

ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина.  Также сегодня стартуют серии «Металлург» – «Барыс» и «Трактор» – «Нефтехимик».

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