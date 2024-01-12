Для путешественников и отличников фото: Shutterstock/Fotodom.ruНе прогуливали в школе ни одного урока географии? Что ж, сейчас проверим! Специально для вас сделали короткий тест на знание географии, который покажет, как хорошо вы помните мировые столицы.
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