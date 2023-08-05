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Дело против Гинера на Украине, победа «Краснодара», Самоделкина собирается в Казахстан, Швед ушел из ЦСКА, реакции на «безызбежно» Загитовой и другие новости

Дело против Гинера на Украине, победа «Краснодара», Самоделкина собирается в Казахстан, Швед ушел из ЦСКА, реакции на «безызбежно» Загитовой и другие новости

1. В стартовом матче 3-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Пари НН» (1:0). «Быки» впервые выиграли 3 из 3 матчей со старта чемпионата и лидируют с 9 очками.

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