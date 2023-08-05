Дело против Гинера на Украине, победа «Краснодара», Самоделкина собирается в Казахстан, Швед ушел из ЦСКА, реакции на «безызбежно» Загитовой и другие новости

Безумный матч ЦСКА и «Ахмата» с 5 пенальти, Уткин разнес комментаторов «Матч ТВ», Ферстаппен выиграл 8-ю гонку «Ф-1» подряд, первая футболистка в хиджабе на ЧМ и другие новости