Дело против Гинера на Украине, победа «Краснодара», Самоделкина собирается в Казахстан, Швед ушел из ЦСКА, реакции на «безызбежно» Загитовой и другие новости

1. В стартовом матче 3-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Пари НН» (1:0). «Быки» впервые выиграли 3 из 3 матчей со старта чемпионата и лидируют с 9 очками.
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