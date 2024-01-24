Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии.

Ну-ну... Чем безнадёжней ИХ "дело", тем яростнее нападки на ВВП! Знаем. Проходили. ТАКОЕ - не остановит!

Галина Чужая

Это не бред, а вполне осознанное "введение в заблуждение" населения, чтобы оправдать все выверты правительства Финляндии по отношению к России. И так ведь не только у финнов, но и по всей Еуропе.