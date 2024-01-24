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  • Юрий
    Наконец взялись за этих козлов.Госдума приняла в...
  • валерии темников
    Экипаж и самолёт жалко, а что до упырей, так им Зелей суждено уже  было стать "мясом"Жертвы "Еленовки №2"
  • Андрей Тихонов
    А на хера повезли самолётом, автозаки уже не в ходу?Жертвы "Еленовки №2"

Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии.

Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии.

Знатоки финского перевели на русский заголовки вот отсюда https://colonelcassad.livejournal.com/8910939.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну-ну... Чем безнадёжней ИХ &quot;дело&quot;, тем яростнее нападки на ВВП! Знаем. Проходили. ТАКОЕ - не остановит!
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20 час.
Галина Чужая
Это не бред, а вполне осознанное &quot;введение в заблуждение&quot; населения, чтобы оправдать все  выверты правительства Финляндии по отношению к России. И так ведь не только у финнов, но и по всей Еуропе.
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20 час.
Юрий анин
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19 час.

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