Знатоки финского перевели на русский заголовки вот отсюда https://colonelcassad.livejournal.com/8910939.
Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии.
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну-ну... Чем безнадёжней ИХ "дело", тем яростнее нападки на ВВП! Знаем. Проходили. ТАКОЕ - не остановит!
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20 час.
Галина Чужая
Это не бред, а вполне осознанное "введение в заблуждение" населения, чтобы оправдать все выверты правительства Финляндии по отношению к России. И так ведь не только у финнов, но и по всей Еуропе.
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20 час.
Юрий анин
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19 час.
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