Жена шоумена Дмитрия Диброва поделилась снимками в откровенном бикини

Жена телеведущего Дмитрия Диброва снялась в крошечном бикини в Индии, куда уехала без мужа и детей. Снимки Полины Дибровой, которые она показала в личном блоге, вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
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