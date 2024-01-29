Из Смоленска в Калининград станет проще уехать

Весной изменится расписание одного из поездов Начиная с 25 апреля, пассажирский поезд №148/147 Калининград - Москва, делающий остановку в том числе и в Смоленске, начнет курсировать ежедневно (вместо трех раз в неделю).
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