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Парламентская газета

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Что и известно о состоянии здоровья Папы Римского

Что и известно о состоянии здоровья Папы Римского

Все более тревожные новости поступают из Ватикана о здоровье Папы Римского Франциска. Как говорится в заявлении пресс-службы Ватикана, посвященном текущему состоянию верховного понтифика, у главы Святого Престола случился «респираторный приступ длительного характера», в результате чего пациенту потребовалось «переливание крови».

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