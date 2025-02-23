Что и известно о состоянии здоровья Папы Римского

Все более тревожные новости поступают из Ватикана о здоровье Папы Римского Франциска. Как говорится в заявлении пресс-службы Ватикана, посвященном текущему состоянию верховного понтифика, у главы Святого Престола случился «респираторный приступ длительного характера», в результате чего пациенту потребовалось «переливание крови».