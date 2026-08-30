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Тульские новости

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Губернатор Тульской области предупредил об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Тульской области предупредил об угрозе атаки БПЛА

Жителям Тульской области рекомендовано быть внимательными и сообщать о подозрительных объектах по номеру 112.

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