Внимание! Отключение электроэнергии в x. Троецком ⚡️⚡️⚡️ 27.02.25 с 11-00 до 17-00 ул. Целинная д. 2-35 ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в x. Троецком ⚡️⚡️⚡️ 27.02.25 с 11-00 до 17-00 ул. Целинная д. 2-35 ул.