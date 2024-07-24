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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» может поменять Станковича, если «сгорит» «Химкам». Постоянно чехарда у них». Заварзин о тренере красно-белых

«Спартак» может поменять Станковича, если «сгорит» «Химкам». Постоянно чехарда у них». Заварзин о тренере красно-белых

В 1-м туре Мир РПЛ красно-белые програли «Оренбургу» со счетом 0:2. Во 2-м туре чемпионата России команда под руководством Деяна Станковича сыграет с «Химками».

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