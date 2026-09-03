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Регионы России

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Еврокомиссия: решение о закрытии Русских домов — прерогатива стран-членов ЕС

Еврокомиссия: решение о закрытии Русских домов — прерогатива стран-членов ЕС

В Еврокомиссии заявили, что вопросы закрытия Русских домов в странах-членах Европейского союза (ЕС) находятся в исключительной компетенции национальных правительств и не входят в полномочия Европейской комиссии (ЕК).

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