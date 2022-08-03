Владельцы Lamborghini заплатят по-крупному: в России нашли управу на водителей-мажоров

Размер штрафов за нарушение ПДД предложили привязать к мощности и возрасту автомобиля Анна Седова На фото: автомобиль итальянской машиностроительной компании Ламборджини на одной из улиц Москвы (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Бузгалин 26 июля в сети завирусилось видео, в котором девушка за рулём пони-кара Ford Mustang в Новосибирске не стала останавливаться перед пешеходным переходом, по которому двигались несколько человек с детьми, а на полной скорости объехала их, сделав вираж, и помчалась дальше.