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Владельцы Lamborghini заплатят по-крупному: в России нашли управу на водителей-мажоров

Владельцы Lamborghini заплатят по-крупному: в России нашли управу на водителей-мажоров

Размер штрафов за нарушение ПДД предложили привязать к мощности и возрасту автомобиля Анна Седова На фото: автомобиль итальянской машиностроительной компании Ламборджини на одной из улиц Москвы (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Бузгалин 26 июля в сети завирусилось видео, в котором девушка за рулём пони-кара Ford Mustang в Новосибирске не стала останавливаться перед пешеходным переходом, по которому двигались несколько человек с детьми, а на полной скорости объехала их, сделав вираж, и помчалась дальше.

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