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ТАСС

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Небольшой самолет аварийно сел на воду в Черном море у берегов Турции

Небольшой самолет аварийно сел на воду в Черном море у берегов Турции

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Частный двухместный самолет, вылетевший из Батуми, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку на воду в Черном море у побережья турецкой провинции Ризе.

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