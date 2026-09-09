Небольшой самолет аварийно сел на воду в Черном море у берегов Турции

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Частный двухместный самолет, вылетевший из Батуми, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку на воду в Черном море у побережья турецкой провинции Ризе.
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