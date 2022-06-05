Троим иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, грозит смертная казнь

В Донецкой Народной Республике завершили расследование уголовного дела в отношении наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также Саадуна Брагима из Марокко, которых обвиняют в участии в карательной операции на стороне Украины.
В Донецкой Народной Республике завершили расследование уголовного дела в отношении наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также Саадуна Брагима из Марокко, которых обвиняют в участии в карательной операции на стороне Украины.
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