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Троим иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, грозит смертная казнь

Троим иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, грозит смертная казнь

В Донецкой Народной Республике завершили расследование уголовного дела в отношении наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также Саадуна Брагима из Марокко, которых обвиняют в участии в карательной операции на стороне Украины.

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