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Мужчина решил проверить, что будет, если повиснуть на мосту

Мужчина решил проверить, что будет, если повиснуть на мосту

Мужчина решил проверить старый запрет на практике и повисеть на мосту, находясь в лодке. Эксперимент оказался коротким — очень скоро он соскользнул вниз и отправился в воду.

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