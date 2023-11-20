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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения

Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения

Накануне отмечаемого сегодня 81-летия Джо Байден опубликовал в The Washington Post статью "США не уступят перед вызовом Путина и ХАМАС" — текст, который одновременно обращен и к американцам, все большее число которых требует остановки кровопролития в Газе, и к остальному миру, призывающему американские власти повлиять на своего разбушевавшегося клиента, то есть Израиль.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Когда уже этот старый безмозглый пердун Байден наконец отправится в своё траурное путешествие и его придурковатые шавки закончат писать ему подлые, лживые и русофобские пасквили......
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