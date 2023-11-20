Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения

Накануне отмечаемого сегодня 81-летия Джо Байден опубликовал в The Washington Post статью "США не уступят перед вызовом Путина и ХАМАС" — текст, который одновременно обращен и к американцам, все большее число которых требует остановки кровопролития в Газе, и к остальному миру, призывающему американские власти повлиять на своего разбушевавшегося клиента, то есть Израиль.