Клиентская служба СФР не будет принимать в здании на Красной

Граждан будут обслуживать в одном месте — в здании на Чапаева в Петрозаводскефото: freepik.com Специалистов регионального отделения соцфонда, которые вели прием петрозаводчан в здании на Красной, 49, переведут в здание на Чапаева, 5.
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