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И треснул мир напополам: должники атакуют кредиторов

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Комментарии
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Sergiy Che
Это и есть главная война РФ куда теперь ещё мал-помалу союзников подтягивают против сатанистов Запада....
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8 час.

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