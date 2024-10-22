И треснул мир напополам: должники атакуют кредиторов

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости Автор: Виктория Никифорова Десятки мировых лидеров, представляющих самые влиятельные страны мира, тысячи журналистов, сотни мероприятий и встреч — и все это Россия, Казань, саммит БРИКС.
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