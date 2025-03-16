Этот российский министр, пожалуй, один из лучших образчиков личного предательства. В своё время даже президент США назвал его слизняком.
Российский министр - предатель. Даже президент США назвал его слизняком
Комментарии
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тн
татьяна неструева
лично я всегда знала что Козырев мразь и гнида . и там такими были все . и Соскавец и Христенко и Шумейко и все предатели и гниды . кроме пули они ничего не заслужили
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19 час.
Игорь Васиков
Пока небудет команды на ликвидацию предателей (даже негласную), это будет продолжаться безнаказанно.
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18 час.
АТ
Александр Ткаченко
Интересно а кто будет признавать если все его соратники до сих пор у власти и в Кремле.
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16 час.
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