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Царьград

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Российский министр - предатель. Даже президент США назвал его слизняком

Российский министр - предатель. Даже президент США назвал его слизняком

Этот российский министр, пожалуй, один из лучших образчиков личного предательства. В своё время даже президент США назвал его слизняком.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
лично  я всегда знала  что Козырев  мразь и гнида  . и там  такими были все  . и Соскавец  и Христенко и Шумейко  и все  предатели   и гниды  . кроме пули они ничего не заслужили
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19 час.
Игорь Васиков
Пока небудет команды на ликвидацию предателей (даже негласную), это будет продолжаться безнаказанно.
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18 час.
АТ
Александр Ткаченко
Интересно а кто будет признавать если все его соратники до сих пор у власти и в Кремле.
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16 час.
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