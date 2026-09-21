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«Явка больше, чем 5 лет назад», – губернатор Текслер о выборах в Госдуму

«Явка больше, чем 5 лет назад», – губернатор Текслер о выборах в Госдуму

В Челябинской области продолжается подсчет бюллетеней на выборах в Госдуму. «Явка в Челябинской области превысила 50% – это больше, чем пять лет назад», – заявил губернатор Алексей Текслер.

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