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Царьград

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Наполнение автомобильной аптечки изменится в России с 1 сентября

Наполнение автомобильной аптечки изменится в России с 1 сентября

Старые аптечки можно будет использовать до окончания их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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