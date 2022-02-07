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«Это не мы в международной изоляции, это они в международной изоляции»

«Это не мы в международной изоляции, это они в международной изоляции»

Как распределились силы на заседании СБ ООН по Украине, какое окно возможностей открывают для России западные санкции и что нам мешает быть на шаг впереди всех остальных, объяснил Дмитрий Евстафьев в программе Владимира Соловьёва «Полный контакт».

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