Енакиево, внимание. Сегодня на блочке, в районе автобусной остановки прилетел дрон. Есть пострадавшие.
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Енакиево, внимание. Сегодня на блочке, в районе автобусной остановки прилетел дрон. Есть пострадавшие.
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