Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Диана Мальгинова
    Для того, чтобы народ не возмущался, всё для этого делали гноили продукты, закрывали фабрики, как бы на ремонт, выруб...«Левада-центр»: 6...
  • вага карлито
    Просто блестяще! Снимаю так сказать шляпу!)) Слом идет  треск стоит но база пока крепка, но для многих уже не опора!«Левада-центр»: 6...
  • Терехов Олег
    Все это фуфло, народ дурить,нельзя производить индексации в процентах , это очень различные цифры для господ депутато...Повышение пенсион...

Пашинян не так прост как кажется. Армения не собирается терять 3 млрд. долларов и разворачивается к России

Пашинян не так прост как кажется. Армения не собирается терять 3 млрд. долларов и разворачивается к России

Интересная жизнь с Vera Star Фото: vestikavkaza.ru Судя по всему, премьер-министр Никол Пашинян, все же примет участие в запланированном на конец декабря в Санкт-Петербурге очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Пашинян надоел своим  кувырканием - то головой, то жопой к России. Может хватит потакать армяшкам? Уберите их из России всех.
Ответить
3 час.
НА море
Толку от них то
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх