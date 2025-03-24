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Эксперт рассказал о способах обезопасить себя от кражи смартфона

Эксперт рассказал о способах обезопасить себя от кражи смартфона

Смартфоны давно перестали быть просто устройствами для звонков — они хранят много личной информации, поэтому потеря или кража телефона может обернуться не только утратой дорогого гаджета, но и серьезными проблемами, включая утечку конфиденциальной информации.

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