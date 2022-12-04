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Выиграйте автограф артиста юбилейной премии «Звёзды Дорожного радио»

Выиграйте автограф артиста юбилейной премии «Звёзды Дорожного радио»

Друзья, специально для тех, кто сегодня будет смотреть прямую трансляцию концерта «Звезды Дорожного радио» в нашем официальном сообществе во ВКонтакте, мы приготовили подарки - 18 фирменных футболок ВКонтакте с автографами лауреатов юбилейной Народной премии!Чтобы стать обладателем одной из них: подписывайтесь на официальную группу «Дорожного радио» в социальной сети ВКонтакте; смотрите прямую трансляцию сегодня, 4 декабря, в нашем сообществе ВКонтакте и с 18:00 до 22:00 напишите в комментариях под ней, какого артиста церемонии вы любите больше всего и почему.

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