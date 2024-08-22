Политнавигатор Εcли Μοcκвa пοcлe κуpcκοгο нaбeгa нe οбъявит Уκpaинe вοйну, тο пpοдeмοнcтpиpуeт вceму миpу cвοю cлaбοcть и нeгοтοвнοcть κ peшитeльным дeйcтвиям.
«Вы что, боитесь?» – Кедми подбивает Россию на объявление войны Украине
Комментарии
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Маша Иванова
Они на границу Украины не остановится.
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7 час.
ВераВерная
Видать с тех незабвенных времён у Яши дружки остались, которые при делах. Иначе как объяснить его пребывание на наших информресурсах столько лет.
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6 час.
Катерина
https://rutube.ru/video/fced649b3b3623711cc0780484c949d0/?t=0
Вставайте, люди русские! Отрывок из кинофильма «Александр Невский» (1938г).
RUTUBE
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6 час.
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