Shot: 74-летний Михаил Боярский возобновит концерты за пределами Петербурга

Народный артист РСФСР возвращается к активной работе. Известный российский актер Михаил Боярский, перенесший инфаркт в 2023 году, поправил здоровье и намерен вернуться к выступлениям за пределами Санкт-Петербурга.
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