Путин объяснил, для чего Россия выступила против Запада

Liudmila Kosteley

Если ЗАПАД и США, пошлют ВОЙСКА на Украину, то это значит, что они готовы и дальше вести ВОЙНУ в ЕВРОПЕ, т.е. с НАМИ. И опять это растянется на годы, унося ЖИЗНИ СЛАВЯН и будет так продолжатся. пока ОНИ нас не УНИЧТОЖАТ. Веками они воюют с РОССИЕЙ. Так не лучше СРАЗУ покончить с НИМИ. Дать УЛЬТИМАТУМ, кто РЫПНИТСЯ, ПОШЛЁМ "УСПОКОИТЕЛЬНОЕ". А на кого (пока одного, САМОГО ГЛАВНОГО). А наша страна БОЛЬШАЯ, уж всяко ВЫЖИВИМ, да и ВУЛКАНА у нас НЕТ, который поможет. Если ИХ не успокоить, то и ВНУКИ НАШИ будут ВОЕВАТЬ.