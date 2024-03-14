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Закон и Порядок

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Путин объяснил, для чего Россия выступила против Запада

Путин объяснил, для чего Россия выступила против Запада

«С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности», — ответил он на вопрос об историческом вызове.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Если ЗАПАД и США, пошлют ВОЙСКА на Украину, то это значит, что они готовы и дальше вести ВОЙНУ в ЕВРОПЕ, т.е. с НАМИ. И опять это растянется на годы, унося ЖИЗНИ СЛАВЯН и будет так продолжатся. пока ОНИ нас не УНИЧТОЖАТ. Веками они воюют с РОССИЕЙ. Так не лучше СРАЗУ покончить с НИМИ. Дать УЛЬТИМАТУМ, кто РЫПНИТСЯ, ПОШЛЁМ &quot;УСПОКОИТЕЛЬНОЕ&quot;. А на кого (пока одного, САМОГО ГЛАВНОГО). А наша страна БОЛЬШАЯ, уж всяко ВЫЖИВИМ, да и ВУЛКАНА у нас НЕТ, который поможет. Если ИХ не успокоить, то и ВНУКИ НАШИ будут ВОЕВАТЬ.
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