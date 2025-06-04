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Татар-информ

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Муфтий РТ рассказал об особенности намаза в дни Курбан-байрама и сроках жертвоприношения

Муфтий РТ рассказал об особенности намаза в дни Курбан-байрама и сроках жертвоприношения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что в дни празднования Курбан-байрама после каждого фарз-намаза необходимо произносить «такбир-ташрик».

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