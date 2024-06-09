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Япония после ПМЭФ осталась недовольна словами президента России, который дал понять, что Токио очень зависит от российских энергоресурсов

Япония после ПМЭФ осталась недовольна словами президента России, который дал понять, что Токио очень зависит от российских энергоресурсов

Вчера 961 прочитал На днях на международном экономическом форуме, что проходил в Санкт-Петербурге, японская делегация услышала в свой адрес очень неприятные слова от президента России, что вызвало недовольство в Токио.

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