Япония после ПМЭФ осталась недовольна словами президента России, который дал понять, что Токио очень зависит от российских энергоресурсов

Вчера 961 прочитал На днях на международном экономическом форуме, что проходил в Санкт-Петербурге, японская делегация услышала в свой адрес очень неприятные слова от президента России, что вызвало недовольство в Токио.
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