Водолазы Росгвардии нашли затонувший «Москвич» на дне Невы

Находка оказалась на глубине около шести метров. Раритетный транспорт был покрыт мхом и илом. Сотрудники специального моторизованного полка Росгвардии Северо-Западного округа в ходе обследования дна Невы в центре Санкт-Петербурга обнаружили затопленный ретромобиль.