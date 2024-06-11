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Водолазы Росгвардии нашли затонувший «Москвич» на дне Невы

Водолазы Росгвардии нашли затонувший «Москвич» на дне Невы

Находка оказалась на глубине около шести метров. Раритетный транспорт был покрыт мхом и илом. Сотрудники специального моторизованного полка Росгвардии Северо-Западного округа в ходе обследования дна Невы в центре Санкт-Петербурга обнаружили затопленный ретромобиль.

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