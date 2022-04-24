Барбашев забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной». У него 57 очков в 78 играх

Иван Барбашев забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной». Нападающий «Сент-Луиса» помог команде одержать победу над «Койотис» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
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