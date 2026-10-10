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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ви Джей Эджкомб: «Представлять Багамы на Олимпиаде для меня важнее, чем стать чемпионом НБА»

Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб был гостем стрима своего одноклубника Джейлена Брауна . Браун отметил, что прошлым летом Эджкомб выступал за сборную Багамских островов, и спросил, что для него значило бы представлять свою страну на Олимпийских играх.

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