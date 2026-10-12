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Мировое обозрение

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Трамп выгоняет Зеленского с поста президента?

Трамп выгоняет Зеленского с поста президента?

Главное в тезисах: Ультиматум из Вашингтона: Дональд Трамп публично предложил Киеву «найти нового лидера», способного заключать сделки, и потребовал прекратить удары по российским НПЗ.

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