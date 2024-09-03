В Омской области снова ожидаются ночные заморозки. По прогнозу синоптиков, ночью с 5 по 7 сентября на территории региона в приземном слое будет до 0…-5°.
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В Омской области снова ожидаются ночные заморозки. По прогнозу синоптиков, ночью с 5 по 7 сентября на территории региона в приземном слое будет до 0…-5°.