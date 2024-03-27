МИД Азербайджана раскритиковал планы ЕС и НАТО по военной поддержке Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, а также призвало Брюссель и Вашингтон не создавать "опасную иллюзию", что ЕС и США будут поддерживать Ереван в "возможных провокациях" против Баку.