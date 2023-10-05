Китайская космическая миссия впервые в истории доставит образцы грунта с обратной стороны Луны

По сообщениям Китайского национального космического управления, миссия запланирована на 2024 год В 2024 году Китай в рамках миссии «Чанъэ-6» планирует впервые в истории человечества доставить образцы с обратной стороны Луны.
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