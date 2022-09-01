На Гран-при Нидерландов протестируют искусственный гравий

Пилоты «Формулы-1» опробуют экспериментальные зоны безопасности на трассе в Зандворте. В 12-м повороте между настоящим гравием и поребриком расположили искусственный гравий на основе эпоксидной смолы – он занял пространство шириной в один метр.
Пилоты «Формулы-1» опробуют экспериментальные зоны безопасности на трассе в Зандворте. В 12-м повороте между настоящим гравием и поребриком расположили искусственный гравий на основе эпоксидной смолы – он занял пространство шириной в один метр.
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